В харьковском ресторане застрелился бизнесмен

В Харькове затрелился бизнесмен Олег Привалов.

Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на источники среди силовиков.

По данным издания, уроженец города Тагил свел счеты с жизнью в ресторане «Чили» на проспекте Независимости. Тело мужчины обнаружили в уборной заведения. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

В апреле нынешнего года издание «Объектив» писало о конфликте бизнесмена с арендодательницей. Причиной стала якобы задолженность Привалова за аренду помещения, в котором находится ресторан Bono.