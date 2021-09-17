На Ровенщине из-за осложнений после COVID-19 умер 8-летний ребенок

Из-за осложнений от COVID-19 умерла 8-летняя жительница Ровенского района. У ребенка была тяжелая врожденная патология головного мозга — тетрапарез (двигательная дисфункция верхних и нижних конечностей).

Как сообщила медицинский директор Ровенской областной детской больницы Любовь Филик, коронавирусная инфекция значительно ухудшила состояние пациентки, что и привело к летальному исходу, сообщило РадиоТрек. Медик отметила, что пациентку привезли в больницу из Костопельского района в крайне тяжелом состоянии.

«К врожденной патологии наслоился COVID и ребенка спасти не удалось. Ребенок был в больнице всего сутки, были предоставлены все реанимационные мероприятия. Это говорит о том, что штамм «Дельта» поражает, к сожалению, детей», — сказала Филик.

Она отметила, что у ребенка был паралич. В 8 лет девочка весила 10 кг.

«Такие дети со сложными сопутствующими патологиями умирают не столько от COVID-19, а от того, что сердце и легкие не справляются с болезнью. Наступает смерть», — рассказала врач.

В свою очередь, Рівне Вечірнє сообщило, что от коронавируса за прошлые сутки также скончался 64-летний житель области.

Всего за минувшие сутки в области зарегистрировали 207 новых больных с COVID-19. Их возраст — от 1 до 83 лет.

Больные коронавирусом получают медицинскую помощь в 9-ти больницах «первой волны» Ровенщины, загруженность которых составляет 21,01%.

Всего в области зарегистрировано 1233 летальных случаях, вызванных COVID-19.