Под Киевом женщина курила в постели и сожгла дом

На Белоцерковщине местная жительница в состоянии алкогольного опьянения курила в постели, возник пожар и сгорел дом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в городе Белая Церковь горит дом. На место происшествия сразу прибыли полицейские и спасатели.

Установлено, что 56-летняя женщина в нетрезвом состоянии курила в постели, а окурки бросала на пол. Из-за этого в доме вспыхнул пожар. Спасатели успели оперативно потушить пожар и спасти хозяйку. К счастью, женщина ожогов не получила, – говорится в сообщении.

: socportal.info