Арестович придумал и предложил ещё одно название для Украины

Советник главы ОП считает, что в вопросах названия страны Украина должна ориентироваться на Германию и Австрию.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович придумал новое название для Украины. Об этом сообщает издание Vesti.ua.

После того, как его идея переименовать Украину в «Русь-Украину» была раскритикована как политическими оппонентами, так и соратниками, чиновник предпринял новую попытку и предложил называть страну «Объединенными землями Украины».

«Мы как Австрия, мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию, которые меряют территории землями. У нас тоже землями надо мерить», — заявил Арестович.