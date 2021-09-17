Зеленский сравнил украинских спасателей со Стейтемом и Брюсом Уиллисом

Глава государства отметил, что у работников спасательных служб нет дублеров, и их «обжигает по-настоящему».

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем спасателя сотрудников спасательных служб, саперов и летчиков, сравнив их с актерами голливудских боевиков, в частности, с Джейсоном Стейтемом и Брюсом Уиллисом. Его речь на торжественном заседании транслировал в Facebook Офис главы государства.

«Мы постоянно дискутируем о героях прошлого и не замечаем героев настоящего. Не в голливудском кино, а в нашей реальной жизни, в нашем реальном сюжете – это простой пожарный, простой спасатель, сапер, пилот вертолета или пилот самолета. Их, в отличие от Брюса Уиллиса или Джейсона Стейтема, обжигает по-настоящему», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что у спасателей нет дублеров.

«Они действительно лезут на 15-й этаж по-настоящему, и шрамы на лице и шрамы на руках – это не грим, и болят они по-настоящему», – сказал президент.

При этом Зеленский добавил, что «едкий дым, ледяная вода и ночь поисков в холодном лесу или поисков в горах» для спасателей не является съемками в кино, а коллег они иногда теряют «не из-за поворота сюжета». Президент назвал работников спасательных служб «настоящими героями» с большим сердцем.

«Каждый раз, когда мы говорим: «Слава Украине! Героям слава!» – это и о вас также. По-настоящему о вас», – сказал глава государства.