Мужчина набросился на людей в Нидерландах: есть погибшие и раненые

В Алмело на Западе Нидерландов 17 сентября неизвестный с ножом напал на прохожих. Жертвами стали 2 человека.
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
Кроме того, известно о как минимум 2 пострадавших в результате. Среди них – и сам нападающий.
В результате нападения с ножом в Альмело погибли 2 человека. Еще 1 человек получил ранения. Задержали подозреваемого, он также получил ранения,– говорится в сообщении.
Сейчас ведется расследование.
СМИ сообщают о стрельбе из арбалета
В то же время СМИ сообщают, что в Альмело 2 человек стали жертвами стрельбы. Их убил мужчина, который стрелял в прохожих из арбалета. Чтобы остановить стрелка, правоохранители якобы открыли огонь.
Кроме того, в сети публикуют кадры с места происшествия.
Video of man who shot two people dead with his crossbow in #Almelo #Netherlands this morning. Two people, including the suspect, are injured. pic.twitter.com/nZ2hfgOkzf
— Heuvelrug Intelligence (@HillridgeOSINT) September 17, 2021