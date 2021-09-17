Мужчина жестоко убил кота в Черновицкой области, сняв это на видео

В Черновицкой области мужчина снял видео, на котором с особой жесткостью избивает кота. К сожалению, животному не удалось выжить.

Об этом в Facebook сообщает общественная организация UAnimals.

«Очередное преступление против животных, от которого стынет кровь в жилах, всколыхнуло украинскую общественность. Житель села Керстенцы в Черновицкой области с особой жестокостью намеренно убил кота путем избиения головой о землю. Жуткое видео мы увидели в социальных сетях и решили сразу же реагировать. Вместе с юристом UAnimals мы подготовили и направили заявление в отделение полиции №2 г. Хотин ГУНП в Черновицкой области», — говорится в сообщении.

UAnimals требуют внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления, а именно жестокого обращения с животным (рыжим котом), что привело к его смерти, состав которого предусмотрен ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, и начать досудебное расследование.