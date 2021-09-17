Праправнучка Сталина получила реальный срок за сбыт наркотиков

София Хуарес попала в колонию, будучи на три года младше, чем ее прапрадед, когда его впервые отправили в ссылку.

В Москве суд вынес приговор 20-летней Софии Хуарес, обвиняемой в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, она получила пять лет колонии общего режима. Подробности передает издание 47news.

«История студентки-медички Софии банальная до одури. 30 декабря 2020 года в Филёвском парке девушку запеленговал полицейский патруль. Маршрут девушки был сбивчив, а камера её смартфона пулемётом стреляла по пейзажам. У закладчицы Хуарес найдут разнообразные свёрточки наркотической химии. Дальше — новогодний арест и следственный изолятор», — сообщает издание.

Адвокат Софии Павел Ясман назвал произошедшее «глупой и детской ошибкой» — по его словам, девушка глубоко раскаялась. Защитник отметил, что «на суде никто не говорил, что она королевских кровей».

«Судя по фотографиям Софии в социальных сетях, её трудно было не приметить. К двадцати годам она основательно подзабила свое тело тату-художествами. Разнообразная вязь, скорпионы, питоны, пантеры. Свободной кожи немного. В ушах — тоннели, в носу — серьга, нижнюю губу тоже оттягивает пирсинг, язык модифицирован методом сплит, то есть искусственно раздвоен под змеиный. Общий стиль — мы из гетто, но держимся с апломбом», — характеризировало издание Хуарес.

Девушка опередила прапрадеда. Члена марксистского кружка Кобу впервые арестовали, когда ему было 23 года.

Ветвь Кузаковых — необщепризнанные потомки Сталина, но его дочь Светлана Аллилуева признала их как родственников. Константин Кузаков был одним из руководителей Гостелерадио СССР, в 1980-х годах он объявил себя сыном генералиссимуса. Константин родился в 1911 году в квартире в Сольвычегодске, где жил отбывавший там ссылку Иосиф Джугашвили, у которого якобы был роман с его матерью. Кузаков говорил, что в 1937 году дал в НКВД подписку о неразглашении «тайны происхождения».