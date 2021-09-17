Які види чаю найкраще знімають запалення в організмі

Медики назвали види чаю, які підтримують організм в боротьбі з хронічними запальними процесами

Так, запалення – це природна реакція організму, необхідна для боротьби з хворобами та інфекціями. Але якщо цей процес стає хронічним, то призводить до ослаблення імунної системи.

– Хочете простий спосіб зняти запалення? Випийте чашку чаю. Більшість сортів цього напою володіють у вісім разів більшою антиоксидантною силою, ніж фрукти і овочі. У людей, які регулярно п’ють чай, спостерігається зниження рівня С-реактивного білка, який є маркером запалення в організмі, – говорить доктор медичних наук з США Брін Макдауелл.

6 кращих протизапальних видів чаю:

Зелений чай. Містить сполуки, які пригнічують запалення і допомагають запобігти хворобам серця.

Чай з куркумою. Куркумін має потужні протизапальні властивості і допомагає боротися з вільними радикалами. Наприклад, 139 осіб з остеоартритом колінного суглоба відзначили 50-відсоткове зменшення болю при прийомі добавок куркуміна.

Імбирний чай. Імбир має протизапальний ефект, який допомагає організму боротися з хронічним запаленням. Простий спосіб використати імбир – заварити трохи свіжого очищеного кореня разом з чаєм або додати тертий імбир в заварний чайник.

Чай зі священним базиліком (туласі). Священний базилік, також відомий як туласі, має сильніший і гострий смак, ніж звичний нам. Наука підтверджує здатність священного базиліка у вигляді чаю підтримувати здоров’я і добре самопочуття, включаючи підтримку протизапальної реакції організму. Зазвичай його поєднують з чорним або зеленим чаєм, щоб пом’якшити гострий смак.

Чай із шипшини. Цей чай багатий антиоксидантами, включаючи поліфеноли і галактоліпіди, які мають протизапальну активність. Чай із шипшини зменшує біль, пов’язаний з артритом і іншими запальними захворюваннями.

Ромашковий чай. Квітковий чай запобігає запалення і може бути корисний при лікуванні раку. Також допомагає при безсонні і полегшує проблеми з травленням.

Чай з корицею. Відомо, що кориця має протизапальну, антиоксидантну та антибактеріальну дію, що робить її відмінним доповненням до будь-якого сорту чаю. Одна з найбільш корисних переваг кориці – її здатність з часом знижувати рівень цукру в крові.

: zdorovia.com.ua