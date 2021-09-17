Заборгованість по пенсіях і регресу переселенцям і жителям ОРДЛО перевищує 91 млрд грн – правозахисниця

Про це повідомила коордінаторка з питань надання безоплатної правової допомоги Благодійного фонду «Право на захист» Юлія Трало в ефірі «Українського радіо», передає сайт «Новости Донбасса».

За її словами, вперше офіційними органами України були озвучені суми заборгованості по пенсіях і соцвиплат жителям ОРДЛО і переселенцям.

«Рахункова палата відзначає, що за даними Пенсійного фонду України, станом на 1 січня цього року, заборгованість перед пенсіонерами непідконтрольної частини Луганської і Донецької областей та переселенцями становить 83 млрд грн. При цьому 11 млрд грн може бути реально витребувано вже зараз, тобто люди перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи і в них є заборгованість. Залишок 72 млрд грн – це борг перед людьми, які не виїжджали з ОРДЛО або вони були позбавлені довідок ВПО і зараз не отримують свої виплати, але їх продовжують нараховувати. І додатково – це борги Фонду соцстрахування (регрес), майже 8 млрд грн», – сказала Трало.

Вона зазначила, що Рахункова палата рекомендувала Пенсійному фонду і Міністерству соціальної політики затвердити єдину методику обліку заборгованості і підготувати порядок проведення цих виплат, реструктуризації боргу.

«Крім того, Рахункова палата рекомендує в бюджеті наступного року передбачити окрему бюджетну програму з погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішенням суду. Це говорить про те, що ПФУ та інших фонди накопичили суми таких заборгованостей, і навіть якщо оптимізувати систему пенсійних виплат і вживати заходи щодо підвищення наповнення бюджетів цих фондів, то все одно їх власних бюджетів на погашення цих боргів не вистачить», – пояснила правозахисниця.

Вона зазначила, що поки повернути борги з виплати пенсій можуть тільки в судовому порядку жителі ОРДЛО, зареєстровані як вимушено переміщені особи.

При цьому Трало додала, що із закриттям КПВВ на лінії розмежування і введенням карантинних обмежень кількість звернень жителів ОРДЛО і переселенців в суди значно скоротилась, оскільки людям важко добиратися на підконтрольну Україні територію.

Як повідомлялось, Мінреінтеграції запроваджує віддалену ідентифікацію для вимушено переселених осіб (ВПО) та мешканців ОРДЛО, які є одержувачами пенсій та соціальних виплат, але через блокування окупантами КПВВ на лінії розмежування в умовах карантину не мають можливості виїхати на підконтрольну Україні територію, щоб їх отримати. Онлайн-ідентифікація здійснюватиметься шляхом авторизації одержувача в особистому кабінеті порталу Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»).

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