Украинка, упавшая в пропасть в Испании, умерла в больнице, — МИД

Украинка, которая упала в пропасть на испанском курорте, скончалась в больнице. Ее госпитализировали с серьезными травмами, от которых она позже умерла.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Инцидент произошел 14 сентября. Украинская туристка во время пребывания на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм сорвалась в море с высоты около 30 метров.

«Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родным погибшей», — заявили в МИД.