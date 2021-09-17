Разумков и Шмыгаль принимали участие в совещании у Зеленского, обсуждали законопроект о деолигархизации и «ресурсный», — «слуга народа» Кравчук

Спикер Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль принимали участие в совещании у президента Украины Владимира Зеленского с участием представителей парламента и правительства, на котором обсуждалась повестка дня ближайшей пленарной недели, в частности подготовка законопроекта о деолигархизации (№5599) и «ресурсного» законопроекта (№5600) к рассмотрению во втором чтении.

Об этом заявила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Спикер Дмитрий Разумков был на этом совещании, то есть на онлайн-связи (глава парламента 10 сентября сообщил о том, что получил положительный результат теста на COVID-19. — Ред.). Также на нем присутствовали и премьер-министр Денис Шмыгаль, и некоторые министры, в частности глава Министерства финансов Сергей Марченко, министр юстиции Денис Малюська. Мы обсуждали в целом повестку дня, но при этом самые важные — это про олигархов и «ресурсный», — рассказала парламентарий.

Кравчук отметила, что Верховная Рада намерена начать рассмотрение этих двух законопроектов на ближайшей пленарной неделе, которая начинается 21 сентября.

По словам нардепа, президент не обсуждал с парламентариями и представителями Кабмина никаких кадровых вопросов, кроме того, что «нужно в начале пленарной недели проголосовать за главу правоохранительного комитета, а предварительно речь шла о том, что это господин Сергей Ионушас». Этот вопрос также планирует отдельно обсудить фракция «Слуга народа» на своем заседании в понедельник, 20 сентября.

«Других кадровых вопросов мы не поднимали, но опять-таки, пока что нет окончательной повестки дня заседания фракции, поэтому возможно, ещё какие-то вопросы ещё добавятся», — уточнила замглавы фракции.