Арахамия: На футбольном матче с Коломойским шутили про закон об олигархах

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, о чем говорил с олигархом Игорем Коломойским во время футбольного матча лиги чемпионов «Динамо-Бенфика».

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Он сказал: «Сейчас я к тебе подойду — и тебе нужно будет декларироваться», а я ему говорю: «Не спешите, ещё пару недель есть — можно не декларироваться». Обменялись шутками про закон об олигархах», — сказал Арахамия.

Вместе с тем политик сообщил, что он не знал, что на матче будут присутствовать министры, другие депутаты и бизнесмены. Он также подчеркнул, что он никогда не ходит в ложу для почетных гостей, хотя на тот момент у него был соответствующий билет.

«Я не был там (в вип-ложе): вот ложа номер 33 (где находился Арахамия — ред.), за бортиком, потом ложа почетных гостей», — добавил Арахамия.

Вместе с тем Арахамия подчеркнул, что во время своего общения с Коломойским на футбольном матче он не обсуждал возможную отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.