Зеленский снова полетит в США

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени совершит новую рабочую поездку в США. Он должен вылететь в Америку уже в понедельник, 20 сентября, чтобы поучаствовать в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Об этом на брифинге 17 сентября сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров. Событие транслировалась вечером пятницы на Facebook-странице Офиса президента.

«Уже официально в понедельник начнется визит президента Украины в США», – сказал Никифоров. Он уточнил: Зеленский не только будет принимать участие в заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций, но и будет выступать там с речью.

Кроме того, в Америке должен состояться ряд двусторонних встреч украинского лидера с главами других государств, бизнесменами, инвесторами, представителями международных организаций. Среди них – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Зеленский также должен встретиться с представителями украинской общины в Соединенных Штатах.

Отметим, что сессия Генеральной Ассамблеи 21-27 сентября 2021 года состоится в Нью-Йорке.