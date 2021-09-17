Малазійка випадково викинула в сміття шкатулку з дорогими прикрасами

Жінка з Малайзії випадково викинула в сміття шкатулку з дорогими прикрасами. Їй довелося звернутися по допомогу до сміттярів, щоб знайти її.

Вартість всіх загублених прикрас склала 70 000 малайзійських рінггітів (16 800 доларів). Очевидно, що жінка не стала з цим мириться.

Малазійка разом з сміттярами наполегливо шукали прикраси. Вони використовували довгі палиці, щоб пошуки закінчилися швидше.

Через деякий час жінці вдалося знайти шкатулку. Вона витягла її з одного з пакетів.

Після того, як жінка дістала скриньку, вона помила її та показала іншим вміст. Малазійка сказала:

Я так вдячна, що знайшла їх

: meta.ua