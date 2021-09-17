Данілов: Україна ввела санкції проти семи співробітників ФСБ за отруєння Навального

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання Ради 17 вересня, передає Центр журналістських розслідувань з посиланням на трансляцію Офісу президента.

«Сьогодні були введені санкції проти перших людей. Сім посадових осіб, які були безпосередньо причетні. Співробітники ФСБ РФ, причетні до отруєння Навального. Вони потрапили під санкції», – сказав Данілов.

Як повідомлялось, 2 березня 2021 року США ввели санкції щодо семи російських чиновників у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального – серед них глави ФСВП і ФСБ. Їм не можна мати власність на території США, а громадянам Сполучених Штатів заборонено здійснювати з ними будь-які операції – вони ризикують теж потрапити під санкції.

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