Данілов: Україна ввела санкції проти семи співробітників ФСБ за отруєння Навального

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання Ради 17 вересня, передає Центр журналістських розслідувань з посиланням на трансляцію Офісу президента.
«Сьогодні були введені санкції проти перших людей. Сім посадових осіб, які були безпосередньо причетні. Співробітники ФСБ РФ, причетні до отруєння Навального. Вони потрапили під санкції», – сказав Данілов.
Як повідомлялось, 2 березня 2021 року США ввели санкції щодо семи російських чиновників у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального – серед них глави ФСВП і ФСБ. Їм не можна мати власність на території США, а громадянам Сполучених Штатів заборонено здійснювати з ними будь-які операції – вони ризикують теж потрапити під санкції.
Нагадаємо:
- З 22 серпня 2020 року Навальний знаходився в Німеччині, де проходив реабілітацію після отруєння – 20 серпня політику стало погано в літаку під час польоту з Томська в Москву. Лайнер приземлився в Омську, де засновника Фонду боротьби з корупцією в стані коми відправили в реанімацію.
- Клініка Charité в Берліні, куди Навальний був пізніше доставлений на лікування, підтвердила, що 44-річний опозиціонер був отруєний хімічною речовиною. Лабораторії Франції, Швеції та Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили наявність отрути «Новачок» в аналізах Навального. Речовина, за даними британської влади, використовувалося під час замаху в Солсбері в 2018 році на російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочка.
- У спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel журналісти прийшли до висновку, що за отруєнням Навального може стояти група з восьми оперативників, пов’язаних з Інститутом криміналістики ФСБ (НДІ №2). Аналіз авіаперельотів цих співробітників ФСБ, а також даних білінгу їх телефонних розмов показав, що вони стежили за Навальним з 2017 року, коли він заявив про плани щодо висунення на пост президента РФ, а також в 2020 році зробили як мінімум ще одну невдалу спробу отруєння політика.