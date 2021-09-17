Україна введе санкції проти всіх причетних до проведення виборів у Держдуму РФ в Криму і на Донбасі – Данілов

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання Ради 17 вересня, передає Центр журналістських розслідувань з посиланням на трансляцію Офісу президента.

«Третє питання, яке розглядалося на сьогоднішньому засіданні РНБО, – це питання санкцій. У нас було дві доповіді. Була доповідь голови СБУ Івана Баканова. Переважна більшість санкцій стосується питаннь, які сьогодні є на окупованій території Криму і на окупованій території Донецької і Луганської областей, – це вибори у так звану Державну думу Російської Федерації. Ми впевнені, що на цих територіях немає права Російська Федерація проводити вибори, тому всі учасники цього процесу, які беруть участь, члени дільничних комісій, агітатори, кандидати, усі спостерігачі, які є офіційними особами на цих виборах, вони будуть під санкціями нашої країни», – сказав Данілов.

Він зазначив, що на засіданні був відпрацьований перший список таких осіб, який представили РНБО відповідні органи, «і по всіх без виключення особах санкції, ті, які є у нас у правовому полі, будуть вже найближчим часом через указ президента застосовані».

«Крім того, ми маємо бажання попередити, всіх іноземних громадян, які мають бажання брати участь у цьому фарсі на території Донецької і Луганської області, на території Криму. Якщо вони там з’являться у якості офіційних спостерігачів, або якихось інших осіб під час виборів, незалежно від того, чи будуть вони сенаторами, чи будуть якимось іншими посадовими особами і мати той чи інший імунітет, ми попереджаємо, вони обов’язково будуть під санкціями нашої країни. Ми не визнаємо, що територія Криму є територією РФ і ми чітко розуміємо, що відбувається на території Донецької і Луганської областей, там де зараз вже сьогодні почалося так зване заздалегідь голосування в Державну думу РФ», – наголосив секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання журналістів, Данілов повідомив, що санкції запровадять проти 53 членів територіальних виборчих комісій і 33 кандидатів у Держдуму РФ у Криму та на Донбасі.

Він додав, що цей санкційний перелік буде доповнюватись.

Як повідомлялось, МЗС України висловило рішучий протест і засудило протиправну організацію і проведення Росією 17-19 вересня виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя і примусове залучення до участі в цих виборах громадян Україна за виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях.

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