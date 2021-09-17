Петраков не вызвал Малиновского в сборную Украины

Полузащитник бергамской «Аталанты» Руслан Малиновский не примет участие в октябрьском матче сборной Украины в отборе к ЧМ-2022.

И.о наставника «желто-синих» Александр Петраков решил не вызывать футболиста в тренировочный лагерь команды.

Список игроков, которые будут готовиться к играм с Финляндией (9 октября) и Боснией (12 октября) опубликован на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Денис Бойко («Динамо»), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер», Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь ( «Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия) Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбык (СК «Днепр-1» Днепр), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).





Резервный список: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Владислав Кочергин («Заря» Луганск), Владислав Калитвинцев («Десна» Чернигов), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»).