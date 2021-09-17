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Танки и грузовики: на улицах Киева заметили колонну военной техники

17.09.2021

По Киеву проехалась колонна военной техники. Очевидцы засняли как минимум два тягача, перевозивших танки, а также несколько грузовых автомобилей.

Это произошло днем в пятницу, 17 сентября. Куда именно направлялась техника – неизвестно. Видео, снятое очевидцем – украинским фотографом Яном Доброносовым, – опубликовал Telegram-канал издания «Телеграф«.

Уточняется, что колонну заметили в столичном районе Троещина. Транспортные средства двигались организовано, с небольшим расстоянием друг между другом. Интересно, что рядом на дороге было зафиксировано и «гражданские» авто.

Очевидно, украинские военные куда-то перевозили свою тяжелую технику. Что находилось в грузовиках – информации пока нет.

 

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