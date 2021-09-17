Под Харьковом BMW врезался в эвакуатор и вылетел с трассы в дерево

В Валковском районе произошло серьезное ДТП с вылетом с дороги. Видео опубликовали в соцсетях.

«Лютое ДТП под Валками. Дама на BMW на огромной скорости врезалась в стоящий эвакуатор, вылетела в лес и тормознула об дерево. Обошлось без жертв»,- говорится в сообщении.

Как пишет «Слобідський край», ДТП произошло на повороте на санаторий «Берминводы» 16 сентября.

«Нам поступил вызов в 19:56. Из четырех осмотренных один пострадал 57-летний пассажир из BMW. У него черепно-мозговая травма, но не тяжелая», — отметил директор Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.