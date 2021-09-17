СНБО поддержал увеличение финансирования на сектор безопасности и обороны до 5,95% от ВВП

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в пятницу принял предложения к законопроекту о Государственном бюджете на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по окончании заседания.

«Несмотря на сложную финансовую ситуацию, когда все министерства и ведомства нуждаются в дополнительном финансировании, президент Украины принял решение об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны сравнению с 2021 годом. Если в 2021 году этот сектор финансировался в объеме 5,93% от ВВП, то в 2022 году этот показатель будет увеличен и утвержден на уровне 5,95% от ВВП, что должно составлять 319,4 млрд грн», — сказал Данилов.

По словам Секретаря СНБО, это должно обеспечить финансирование задач по социальной защите военнослужащих, в частности, обеспечению их жильем, программам развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и других.

СНБО также предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рассмотреть вопрос о допуске на территорию государства для участия в многонациональных учениях «Объединенные усилия – 2021» в рамках военного сотрудничества вооруженных сил государств-партнеров — США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы «Партнерство ради мира». Учения начнутся уже на следующей неделе.