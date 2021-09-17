Олена Зеленська виступила на Українському Жіночому Конгресі: фото в молочному костюмі

Перша леді України виступила з промовою на п’ятому Українському Жіночому Конгресі. Для нового виходу Олена Зеленська обрала елегантний костюм молочного кольору.

У Києві триває Український Жіночий Конгрес. Серед спікерів, які виступають цього року, є й дружина президента – Олена Зеленська.

Елегантний образ Зеленської

Для нового виходу перша леді України обрала елегантне осіннє вбрання. Зеленська постала перед публікою у костюмі молочного кольору, що складався з подовженого піджака, блузки та штанів. Поєднала таке вбрання зі взуттям на підборах.

Волосся Олена акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках. У вухах першої леді красувалися лаконічні сережки.

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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

: showbiz.24tv.ua