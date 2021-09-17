Генпрокуратура инициировала обыски в компаниях тернопольского бизнесмена Яремы – Конституционно-правовой Конгресс «КПК»

16 сентября правоохранители посетили с обысками ряд предприятий, связанных с одиозным тернопольским бизнесменом Андреем Яремой. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, которое расследует Генпрокуратура.

Как сообщили в Facebook Конституционно-правовой Конгресс «КПК», сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители отказались комментировать детали уголовного дела.

Андрей Ярема – основатель и руководитель 31 коммерческой структуры, которого считают одним из самых богатых людей Тернопольщины. Известно, что бизнесмен и его структуры ранее уже неоднократно фигурировали в расследованиях со стороны территориальных управлений СБУ в Тернопольской и Винницкой областях, а также Центрального аппарата СБУ в 2010-2016 годах.

В частности, они касались таких преступлений как легализация доходов, полученных преступным путем, контрабанда, деятельность организованных преступных группировок и тому подобное.

В 2013 году в г. Ахтырка Сумской области правоохранители обнаружили подпольный табачный цех по изготовлению сигарет, которые в дальнейшем реализовывались в сети ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина».

В 2015 году бизнесмена подозревали в организации канала поставки и сбыта в ЕС и стран Балтии контрафактных табачных изделий, изготовленных на мощностях ООО «Волынь-Табак».

Кроме того, в отношении ООО «АТ-2015», которое вероятно принадлежит Яреме через подставных лиц, налоговиками было инициировано уголовное производство из-за налогового долга в более 100 млн грн. Как стало известно правоохранителям, на мощностях этого завода могут производить контрафактные табачные изделия для дальнейшей контрабандной переправки в Европу.

В июне 2020 года предприятие ООО «Техно-Строй-Центр», совладельцем которого является Андрей Ярема, победило в тендере на текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-19 на общую сумму более 1 млрд грн. Всего за годы деятельности компания получила государственные подряды на более 27 млрд грн, больше – в 2020 и 2021 годах: 5,67 и 5,41 млрд грн.

За последние 3 года фирма фигурирует в 14 уголовных судебных делах, в частности в уголовном производстве №757 / 57640/20-к по ст. 205-1 УК Украины.

Из материалов дела следует, что в период с 2018 года до 2020 года включительно ООО «Техно-Строй-Центр» систематически закупало по завышенной цене материалы для строительства дорог и автострад в ООО «Спецавтоинвест», чем нанесло государственному бюджету Украины ущерб более чем 70 млн грн.

Источник: obozrevatel.com