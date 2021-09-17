Самоизолировавшийся Путин показал, как голосует онлайн. На часах у него при этом — дата недельной давности

Российские СМИ показали, как президент страны Владимир Путин якобы голосует на выборах в Госдуму через интернет.

Cъемку «голосования» распространили государственные информагентства и телекомпании, сообщает Цензор.НЕТ.

Путин на этом видео нажимает на клавиатуре несколько кнопок, после чего на экране появляется надпись «Спасибо, ваш голос учтен!».

На фоне при этом слышны щелчки затворов фотоаппаратов — при том, что президент страны-агрессора три дня назад ушел на самоизоляцию в связи с тем, что несколько десятков человек в его окружении заболели коронавирусом.

Пользователи Твиттера обратили внимание на то, что часы на руке у Путина показывают 10 сентября.

Досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ не предусмотрено.