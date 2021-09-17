ГБР разоблачило ОПГ – «ореховую мафию», в которую входили работники ГФС

В Черновицкой области сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему незаконного экспорта в Европу грецких орехов. В преступную группу входило 11 участников, среди которых два должностных лица Государственной фискальной службы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Отмечается, что злоумышленники уклонялись от уплаты налогов, регистрируя общества с ограниченной ответственностью на граждан из социально незащищенных слоев населения.

Следователи ГБР в пятницу, 17 сентября, завершили расследование в отношении членов «ореховой мафии». Преступники под прикрытием ООО экспортировали грецкие орехи в Европу без уплаты налогов, используя связи должностных лиц ГУ ГФС, которые входили в состав группировки.

«Злоумышленники подобрали граждан среди социально незащищенных слоев населения и зарегистрировали на них ряд обществ с ограниченной ответственностью. Они формально возглавляли ООО и только подписывали документы по хозяйственной деятельности, необходимые организаторам сделки «, – говорится на сайте ГБР.

Участники группы подделывали документы о происхождении товара, чтобы не платить налоги. Из-за деятельности злоумышленников в государственный бюджет не было уплачено свыше 252 млн гривен.

В ГБР отметили, что чиновников ДФС обвиняют по трем статьям:

пособничество в составе организованной группы в уклонении от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины);

использование заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины);

служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Сейчас обвинительные акты по всем 11 участников преступной группы уже направлено в суд.