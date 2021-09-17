В Николаеве школьники избили ребенка на спортплощадке: мальчик попал в больницу

В одной из Николаевских общеобразовательных школ 16 сентября ученики избили одноклассника. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, у 12-летнего мальчика произошел словесный конфликт с несколькими учениками с его же класса. После короткой перепалки те набросились на него и начали избивать.

В полиции уточнили, что драка случилась на спортивной площадке возле самой школы. Ребенка избили достаточно сильно, в результате чего, тот получил тяжелые травмы живота.

Очевидцы ЧП вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали избитого ребенка в больницу. Уже там врачи сообщили правоохранителям о происшествии.

В данное время выясняются все детали случившегося.

Известно, что в гражданском Кодексе Украины говорится, что дети от 11 до 14 лет имеют неполную дееспособность и не несут ответственности за причиненный другому несовершеннолетнему вред.

В документе отмечено, что если ребенок, которому исполнилось 11 лет, но он еще не достиг возраста, когда наступает уголовная ответственность, совершает запрещенные действия, несущие состав преступления, к нему могут быть применены методы воспитательного характера с помощью судебного органа.

Такими методами являются:

ограничение вариантов проведения свободного времени;

передача под надзор ответственных за него взрослых;

назначение ребенка в специальное учебно-воспитательное заведение.

В то же время, если ребенок нанес тяжелые повреждения своему сверстнику до достижения 14 лет, к административной ответственности можно привлечь исключительно родителей согласно ст. 184 КУоАП, что карается штрафом до 100 необлагаемых минимумов.

Следует отметить, что все школьные конфликты находятся в компетенции заместителя директора по воспитательной работе учебного заведения. Этот человек определяет все обстоятельства ЧП и вызывает родителей для дальнейших разбирательств.