В Одесі поліцейські вилучили у 20-річного хлопця понад п’ять кілограмів психотропів

У орендованому помешканні, яке молодик використовував як склад і місце для фасування наркотиків, правоохоронці виявили пакунки та мішки з кокаїном, амфетаміном, канабісом, галюциногенними грибами та пігулками «LSD» і «MDMA».

Про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1.

Зі слів зловмисника, незаконний товар він придбав через інтернет-магазин, аби надалі розповсюдити шляхом так званих закладок.

Викрили правопорушника співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН НПУ разом зі слідчими відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1. Під час обшуку з його оселі також вилучили мобільні телефони, банківські картки, електронні ваги та пакувальний матеріал.

Молодика затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу. Наразі йому повідомили про підозру за ч.1 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Заборонений товар направили на експертизу, за її результатами буде вирішуватися питання про остаточну кваліфікацію події.