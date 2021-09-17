Любил Украину и море: умер контр-адмирал Николай Костров

На 72-м году жизни скончался контр-адмирал Военно-морских сил ВСУ Николай Костров, который стоял у истоков украинского военного флота.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

Николай Костров окончил Военно-морскую академию, Академию Генерального штаба на Тихоокеанском флоте бывшего СССР. Занимал должности от командира группы атомных подводных лодок до начальника штаба дивизии подводных лодок. С 1992 года Костров — зам. командующего ВМС Украины, начальник Севастопольского гарнизона ВС Украины.

“Он пришел в ряды ВМФ Украины в непростое время их возрождения, когда патриоты создавали в Крыму отечественный военный флот в условиях сумасшедшей антиукраинской кампании в Крыму”, – отмечают в ВМС.

С 1993 по 1996 год Костров занимал ведущие командные должности, в том числе возглавлял штаб ВМФ, принимал активное участие в подготовке первых далеких походов ВМФ Украины, проведя оперативно-тактические учения ′′ Море-96 «.

С началом российской агрессии в 2014 году участвовал в возрождение ВМФ в новых пунктах базирования, наставлял новое поколение украинских военных моряков.

О причинах смерти Николая Кострова не сообщается.