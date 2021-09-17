У мережі з’явилися перші фото найдешевшого електрокара Tesla

На початку цього місяця з’явилася нова інформація про майбутню новинку компанії Tesla, і дизайнери «Колёса.ру» вирішили представити, як вона буде виглядати.

Вперше компактний хетчбек Tesla був анонсований в 2020-м, спочатку передбачалося, що він буде призначений для автомобільного ринку Китаю. Але пізніше стало відомо, що подібну модель випускатимуть на гігафабриці в Берліні. Її розробкою займеться європейський конструкторський центр компанії Tesla . Подробиць щодо зовнішнього вигляду майбутнього електрокара поки немає, проте передбачається, що це буде компактний хетчбек. Що ж стосується стилістики кузова, то в розпорядженні є тільки ескіз моделі для Китаю, на який дизайнер і орієнтувався при створенні рендерів.

Згідно малюнку, передок електрокара може бути виконаний в стилі інших нових моделей Tesla , таких як Model 3 і Model Y . На боковинах виділяються пара горизонтальних виштамповок. У задній частині авто – вузькі Т-образні ліхтарі, які можуть перегукуватися з емблемою компанії.

: uamotors.com.ua