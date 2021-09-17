В МОЗ рассказали как защититься от болезней, связанных с оказанием медицинской помощи

Во Всемирный день безопасности пациентов Центр общественного здоровья при Минздраве Украины рассказали, как защититься от инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи.

Об этом ЦОЗ написал в Фейсбук.

Такие болезни часто бывают связаны с различными приборами, такими как катетеры или интубационные трубки. Однако, еще чаще — с несоблюдением гигиены рук как медработниками, так и самими пациентами.

Инфекционные болезни, связанные с оказанием медпомощи, часто вызывают бактерии или грибки, резистентные к антимикробным препаратам. Их труднее лечить, а процесс выздоровления более длительный.

Чтобы обезопасить себя и близких от инфицирования резистентными микроорганизмами, ЦОЗ советует придерживаться следующих рекомендаций: