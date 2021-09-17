Погибли 10 гражданских, из которых 7 – дети: Пентагон признал ошибку при обстреле в Афганистане

Соединенные Штаты 29 августа в Кабуле нанесли мощный авиаудар по гражданскому автомобилю. В результате этой атаки погибли мирные жители.

Генерал армии США Кеннет Маккензи признал, что обстрел с применением дрона был ошибкой, унесшей жизни 10 человек, из которых 7 были детьми. Об этом он сообщил во время брифинга 17 сентября.

Таким образом военнослужащий опроверг предыдущие заявления американского командования, что БПЛА ударил по цели, связанной с экстремистской группировкой «Исламское государство – Хорасан».

10 гражданских, в том числе семеро детей, трагически погибли в результате того удара. Более того, мы сейчас считаем маловероятным, что этот автомобиль или погибшие имели отношение к «ИГИЛ-Х»,– сказал он.

Кеннет Маккензи взял на себя ответственность за инцидент и принес извинения родным погибших.