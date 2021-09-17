В Украине раскрыли аферу с хищением помощи переселенцам из Чернобыльской зоны. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, начальник управления, начальник отдела одной из районных государственных администраций области и местный субъект оценочной деятельности наладили схему завладения бюджетными средствами, предназначенными для компенсации за утраченное недвижимое имущество в случае отселения или переселения из радиоактивно загрязненных территорий.

Они привлекали жителей Коростенского района, регистрировали их в полуразрушенных и нежилых зданиях в загрязненных радиацией селах. Впоследствии их дома выкупались за счет бюджетных средств по завышенной в несколько раз цене. В селах Сарновичи и Берестовець Коростеньского района полуразрушенные дома были оценены в более чем 300 тыс. гривен каждый, что эквивалентно стоимости квартиры в областном центре.

Участники организованной группы вносили в официальные документы заведомо ложные сведения и в 2017-2020 годах противоправно завладели бюджетными средствами, предназначенными для компенсации за потерянные 12 объектов недвижимого имущества в этих селах на общую сумму более 4 млн гривен. Открыто дело по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК.

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