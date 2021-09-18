В Днепре группе полицейских вручили подозрение в вымогательстве и пытках

Трем оперуполномоченным одного из отделений полиции Днепровского отдела полиции сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взяток, а также превышении служебных полномочий, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.28 ч.3 368 и ч.2 ст.365 УК).

Как сообщает прокуратура Днепропетровской области, двум их сообщникам (коллегам) инкриминируется совершение аналогичных преступлений (ч.3 ст.368 и ч.2 ст.365 УК).

По данным следствия, работник полиции организовал преступную группу, в состав которой входило еще двое его коллег, для систематического совершения тяжких и особо тяжких преступлений. К такой деятельности последние периодически привлекали еще двух полицейских.

В период с мая 2020 по январь 2021 злоумышленники, превышая служебные полномочия для создания видимости эффективной работы, заставляли граждан признаваться в совершении преступлений, осуществляя на них психологическое и физическое воздействие. Последние били потерпевших, применяли к ним специальные средства (наручники) и др.

Кроме того, правоохранители требовали и получили от потерпевших неправомерную выгоду на общую сумму более 60 тыс. гривен за непривлечение последних к уголовной ответственности.

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