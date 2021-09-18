Сессия Генассамблеи ООН включила в повестку дня вопрос оккупации Украины

В Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генассамблеи ООН. На заседании 17 сентября проголосовала за включение в повестку дня вопроса о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

За включение вопроса проголосовали 65 делегаций, против были 11, еще 37 – воздержались. Голосование провели по требованию России, другим способом оно бы попало в повестку дня автоматически.

Делегации каких стран были против:

Россия,

Армения,

Беларусь,

Боливия,

Куба,

Северная Корея,

Иран,

Казахстан,

Никарагуа,

Филиппины,

Сирия.

Зеленский выступит на Генассамблее ООН

Отметим, что именно для участия в Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский снова посетит США. Туда глава государства отправится уже 20 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Также у Зеленского запланированы встречи с лидерами других стран и генсеком ООН Антониу Гуттеришем.