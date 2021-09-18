В Нидерландах мужчина расстреливал прохожих с арбалета: минимум двое убитых

Очевидцы инцидента слышали несколько выстрелов.
В пятницу, 17 сентября, в нидерландском городе Альмело человек, который полуобнаженным стоял на балконе дома, начал стрельбу из арбалета.
Как сообщает The Netherlands Times, в результате инцидента два человека были убиты, еще один — ранен.
На место происшествия прибыло шесть машин «скорой помощи» и столько же экипажей полиции. Для задержания злоумышленника пришлось вызвать также полицейских спецназовцев.
Район инцидента был оцеплен, полицейские также открывали огонь в ответ на выстрелы из арбалета. В результате злоумышленник получил ранение и был задержан.
Очевидцы сообщают, что слышали несколько выстрелов с балкона. Один из них они успели заснять. Соответствующее видео было опубликовано в Twitter местного телеканала RTV Oost.
Op deze beelden is te zien dat er een man met een kruisboog op het balkon stond. #almelo #rtvoost pic.twitter.com/35sNdUFkQl
— RTV Oost (@rtvoost) September 17, 2021