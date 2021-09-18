Вчені розповіли, які продукти підвищують ризик хвороб серця

Насичені жири з м’яса можуть підвищити ризик появи захворювань серця. Серцево-судинні захворювання, зокрема ішемічна хвороба серця, цереброваскулярні захворювання та інші стани щорічно забирають близько 17,9 млн життів.

“Зв’язок, який спостерігається між насиченими жирами і ризиком серцево-судинних захворювань в обсервацій дослідженнях, раніше був незрозумілим. Наші висновки важливі, тому що вони дають можливе пояснення, що взаємозв’язок може варіюватися залежно від джерела їжі”, – розповіла авторка дослідження, докторка Ребекка Келлі з Оксфордського університету (Англія).

У дослідженні йдеться, що насичені жири з м’яса можуть бути пов’язані з більш високим ризиком для серця, ніж інші джерела їжі.

“Частково тому, що у тих, хто споживає велику кількість м’яса, також був вищий індекс маси тіла, ніж у споживачів із низькими показниками”, – зазначено в публікації.

Для дослідження використовувалися дані 114 285 осіб, які не мали в анамнезі серцево-судинних захворювань на початку аналізу. Учасники відстежувалися протягом 8,5 років із використанням інформації з лікарняних журналів і записів про смерть.

За цей період дослідники зареєстрували загалом 4365 випадків серцево-судинних захворювань, 3394 випадки серцевих захворювань і 1041 випадок інсульту.

: agrotrend.com.ua