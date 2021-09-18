Дієтолог визначилася з найбільш шкідливими стравами з картоплі

У складі картоплі є вітаміни, а також білки, кальцій, калій, магній і фосфор. Однак слід пам’ятати і про вуглеводи, попередила лікар-дієтолог Тамара Прунцева

За її словами, страви з картоплі можна їсти регулярно, але в цьому випадку важливо не переїдати вечорами, а також стежити за тим, щоб протягом дня калорії спалювалися.

На думку дієтолога, найкориснішою є зварена в невеликій кількості води картопля або запечена. Найбільша кількість корисних речовин і мінералів у поверхні – з цієї причини Прунцева не радить довго тримати бульби в воді.

Крім того, дієтолог визначилася і з шкідливими стравами з картоплі. За її словами, такими є картопля по-селянськи і смажена у фритюрі. Прунцева зазначає, що при термічній обробці руйнуються майже всі корисні речовини, вітаміни і мінерали. Більш того, сама по собі страва жирна.

: zdorovia.com.ua