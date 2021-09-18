На Київщині 24-річний хлопець зґвалтував 50-річну жінку

Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі

Під Києвом у селі Мала Олександрівка 24-річний хлопець зґвалтував 50-річну мамину подругу.

Про це повідомили у Вартові Еспресо.

Постраждала з села Мала Олександрівка подзвонила в поліцію і повідомила, що в 11 ранку молодий місцевий житель зайшов в її будинок нібито поцікавитися, чи немає в будинку його матері. Коли хлопець побачив, що там більше нікого немає, то накинувся на жінку похилого віку і зайнявся з нею сексом проти її волі, – йшлося в повідомленні.

Зазначили, насильником виявився 24-річний місцевий житель, який після скоєного – втік. Поліція затримала його за місцем проживання.

Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі, – додали в повідомленні.

: parlament.ua