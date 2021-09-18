Практично неможливо розпізнати: в МОЗ назвали симптоми дуже агресивного раку

Лімфомою можна захворіти в будь-якому віці
Лімфома – це злоякісне пухлинне захворювання лімфатичної системи. Ним можна захворіти в будь-якому віці. Про головні ознаки та симптоми захворювання розповіли в МОЗ.
Про це розповіли співробітники Національної служби здоров’я України на брифінгу.
Первинні симптоми захворювання
безболісне збільшення лімфовузлів,
нічна пітливість,
різка втрата маси тіла,
підвищення температури тіла,
утомлюваність,
кашель.
Що робити, якщо у вас є ці симптоми
Якщо ви раптом помітили зміни в своєму здоров’ї і спостерігаєте симптоми зі списку вище, насамперед вам потрібно звернутися до вашого особистого лікаря. Саме лікар проведе огляд і призначить необхідні аналізи.
Всі аналізи і прийом у лікаря абсолютно безкоштовні, якщо у вас є декларація з сімейним лікарем, педіатром або терапевтом.
Всі діагностичні дослідження з підозрою на онкологічні захворювання, пацієнтів в ремісії оплачуються амбулаторним пакетом.
: novyny.live