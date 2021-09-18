Практично неможливо розпізнати: в МОЗ назвали симптоми дуже агресивного раку

Лімфомою можна захворіти в будь-якому віці

Лімфома – це злоякісне пухлинне захворювання лімфатичної системи. Ним можна захворіти в будь-якому віці. Про головні ознаки та симптоми захворювання розповіли в МОЗ.

Про це розповіли співробітники Національної служби здоров’я України на брифінгу.

Первинні симптоми захворювання

безболісне збільшення лімфовузлів,

нічна пітливість,

різка втрата маси тіла,

підвищення температури тіла,

утомлюваність,

кашель.

Що робити, якщо у вас є ці симптоми

Якщо ви раптом помітили зміни в своєму здоров’ї і спостерігаєте симптоми зі списку вище, насамперед вам потрібно звернутися до вашого особистого лікаря. Саме лікар проведе огляд і призначить необхідні аналізи.

Всі аналізи і прийом у лікаря абсолютно безкоштовні, якщо у вас є декларація з сімейним лікарем, педіатром або терапевтом.

Всі діагностичні дослідження з підозрою на онкологічні захворювання, пацієнтів в ремісії оплачуються амбулаторним пакетом.

: novyny.live