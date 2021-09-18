В Украине второй день подряд более 6 тысяч новых COVID-случаев за сутки

За минувшие сутки, 17 сентября, в Украине зафиксировали 6234 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди них 689 детей и 89 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 719 человек, умерли — 79, выздоровели — 1 763.

За сутки протестовали более 70 тысяч человек различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), городе Киев (416) и Одесской (399) областях.

Напомним, вчера в Украине впервые за четыре месяца зафиксировали более 6 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.