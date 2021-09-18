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Боевики семь раз нарушали режим тишины на Донбассе, ранены двое военных

18.09.2021

Боевики семь раз нарушали режим тишины на Донбассе. Ранены двое украинских военных.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

Вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра.

В направлении Павлополя российские наемники дважды совершили многочисленные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Зайцево оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и произвели дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

С начала суток 18 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

 

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