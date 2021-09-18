США закупят сотни миллионов доз вакцины Pfizer, чтобы пожертвовать ее другим странам. Таким образом США хотят активизировать усилия по популяризации вакцинации в мире.

Об этом сообщает The Washington Post.

Заявление о приобретении вакцины планируется на начало следующей недели и будет посвящено заседанию Генеральной ассамблеи ООН.

По информации The Washington Post, Джо Байден может объявить о подписании соглашения во время саммита Генассамблеи 22 сентября. Он якобы хочет призвать мировых лидеров взять на себя новые обязательства по борьбе с пандемией, включая полную вакцинацию 70% мирового населения до сентября следующего года.