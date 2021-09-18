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США закупят сотни миллионов доз вакцины Pfizer, чтобы пожертвовать ее другим странам

18.09.2021

США закупят сотни миллионов доз вакцины Pfizer, чтобы пожертвовать ее другим странам. Таким образом США хотят активизировать усилия по популяризации вакцинации в мире.

Об этом сообщает The Washington Post.

Заявление о приобретении вакцины планируется на начало следующей недели и будет посвящено заседанию Генеральной ассамблеи ООН.

По информации The Washington Post, Джо Байден может объявить о подписании соглашения во время саммита Генассамблеи 22 сентября. Он якобы хочет призвать мировых лидеров взять на себя новые обязательства по борьбе с пандемией, включая полную вакцинацию 70% мирового населения до сентября следующего года.

 

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