Хвалят много, покупают мало: 7 причин не покупать машину с дизелем

Для адекватного выбора автомобиля нужно четко понимать, для чего он вам нужен, сколько вы готовы тратить денег на обслуживание, а также неплохо разбираться в этом деле вообще. Нюансов огромное множество, вплоть до источника энергии, который будет приводить вашего “железного коня” в движение.

Портал “За рулем” опубликовал семь причин, почему не стоит покупать автомобиль на дизельном топливе.

1. Осторожность с топливом

Бензин остается бензином, грубо говоря, в любое время года. Но вот с дизельным топливом все иначе. Оно бывает как летнее, так и зимнее. Летний вариант, даже если мороз на улице незначительный, с легкостью превращается в “жижу”, напоминающую по консистенции сметану. Иногда оно и вовсе может полностью перейти в твердую фазу.

Да и в целом дизельная топливная аппаратура крайне чувствительна к качеству топлива. Порой заправка плохой соляркой приводит к дорогостоящему ремонту.

2. ТО машины дороже, как и сам автомобиль

Практически всегда дизельный вариант автомобиля стоит дороже, чем его бензиновый аналог. Несмотря на то, что дизельная машина все же экономичнее, эта разница будет долго окупаться. Бывают случаи, когда она окупается даже не у первого владельца.

При этом ТО дизельный автомобиль требует примерно раз на 10 тысяч км пробега. Обходится оно примерно на половину дороже, чем в случае бензинового двигателя.

3. Экономия на топливе не покрывает расходы

Очень часто бывает так, когда экономия, которую дает дизельный двигатель, в итоге не покрывает все необходимые расходы на обслуживание дизельного авто. К тому же цена дизельного топлива высокого класса ощутимо дороже АИ-92 и вплотную подходит к ценнику АИ-95. Таким образом становится очевидно, что былое ценовое преимущество ДТ кануло в лету.

4. Холодно в салоне

У дизельных моторов высокий КПД, из-за чего в цилиндрах во время работы двигателя выделяется меньше тепловой энергии. Двигатель плохо прогревается, что может стать причиной дискомфорта зимой. До оптимальных температур двигатель прогревается только на ходу, когда нагрузка больше. Из-за этого зимой в салоне дизельного автомобиля откровенно холодно.

5. Не везде пускают

Из-за того, что сторонники “зеленого” движения объявили дизельные автомобили едва ли не основными врагами окружающей среды, в отдельных городах Европы уже начали появляться зоны, куда с дизельными моторами не пускают.

6. Слишком шумный двигатель

В дизельном двигателе образуется большое давление, из-за чего он создает больше шума. Шум, в свою очередь, приводит к более ощутимым вибрациям, что тоже раздражает. К тому же дизель по-прежнему воняет и тарахтит на прогреве — соседи безошибочно узнают вас по звуку и запаху.

7. Дорого

У дизеля очень сложная аппаратура. Она на порядок дороже бензиновой. У дорогих моделей расходы на ремонт и запчасти могут быть выше в несколько раз. Кроме этого конструкция дизельного двигателя требует от механика высокой квалификации, что влияет на ценник самой проделанной им работы.

: apostrophe.ua