СНБО принял расходы на оборонку, которые ранее одобрил Кабмин

Алексей Данилов заявил, что СНБО во время заседания 17 сентября одобрил расходы на сектор безопасности и обороны в проекте Госбюджета-2022. По его словам, на этот сектор утверждено 5,95% ВВП.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны сообщил во время брифинга по итогам собрания, которое состоялось в пятницу, 17 сентября.

Расходы на оборону

Алексей Данилов отметил, что решение об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны принял президент Владимир Зеленский.

Если в 2021 году сектор финансировался с позиции 5,93% от ВВП. То эта позиция будет увеличена в 2022 году. На сектор безопасности и обороны будет запланировано и утверждено в госбюджете, согласно решению СНБО, 5,95% от ВВП. Что будет составлять 319, 4 миллиарда гривен, – сказал чиновник.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны добавил, что эти средства пойдут на: