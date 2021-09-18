СНБО принял расходы на оборонку, которые ранее одобрил Кабмин

Алексей Данилов заявил, что СНБО во время заседания 17 сентября одобрил расходы на сектор безопасности и обороны в проекте Госбюджета-2022. По его словам, на этот сектор утверждено 5,95% ВВП.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны сообщил во время брифинга по итогам собрания, которое состоялось в пятницу, 17 сентября.
Расходы на оборону
Алексей Данилов отметил, что решение об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны принял президент Владимир Зеленский.
Если в 2021 году сектор финансировался с позиции 5,93% от ВВП. То эта позиция будет увеличена в 2022 году. На сектор безопасности и обороны будет запланировано и утверждено в госбюджете, согласно решению СНБО, 5,95% от ВВП. Что будет составлять 319, 4 миллиарда гривен, – сказал чиновник.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны добавил, что эти средства пойдут на:
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увеличение денежного обеспечения военным, которые находятся в рядах ВСУ;
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повышение обеспечения тех людей, которые работают в украинской полиции;
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выделение жилья для военнослужащих;
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все программы, за которые ранее голосовала СНБО относительно ракетных программ, новейшего вооружения, ВМС, программы по разведке – всех профинансируют на 100%.