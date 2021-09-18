Криворожский ArcelorMittal оштрафовали на 450 млн грн за ущерб экологии

Государственная экологическая инспекция Украины начислила 456,7 миллиона гривен штрафа криворожскому комбинату «ArcelorMittal Кривой Рог».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что на предприятии было обнаружено незаконное размещение шлама агломерационных цехов на одном из земельных участков, который не предназначен для удаления таких отходов. Кроме того, территория оказалась не оборудована системой отвода сточных вод, а по периметру отсутствовала система заградительных валов и информация о гидроизоляции дна места хранения шлама.

Указано, что отходы содержат тяжелые металлы, которые могут загрязнять почву и подземные воды. В связи с этим Госэкоинспекция направила комбинату претензию на добровольное возмещение ущерба. В случае отказа экоинспекция обратится в суд.

В свою очередь на самом комбинате заявили о намерении обжаловать указанный штраф в суде. В частности, предприятие считает претензии неоправданными, спекуляцией общественным мнением и давлением на бизнес. Помимо этого было отмечено, что «Криворожсталь» имела согласованную технологическую схему складирования шлама на конкретном участке предприятия, и это не вредило окружающей среде.