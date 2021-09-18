Стефанчук: Засыпать спамом Венецианскую комиссию – не совсем правильно

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что «засыпать спамом» Венецианскую комиссию – неправильно.

Так он прокомментировал направление в комиссию законопроекта об олигархах до разработки его окончательного варианта ко второму чтению в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» 17 сентября.

«Венецианская комиссия является очень полномочным и очень важным органом, и мы не можем его засыпать спамом. Когда мы отправляем те законопроекты, редакция которых ко второму чтению неизвестна, которые не прорабатывались по важным вещам и месседжам, чтобы знать конечную точку… Потому что это новый законопроект и никто не знает, на какой конечный результат мы выйдем. Есть важные направления. Поэтому, мне кажется, что засыпать спамом Венецианскую комиссию – не совсем правильно», – сказал он.