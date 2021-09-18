Тротуар или паркинг? В Киеве заметили странное скопление “героев парковки”

В Киеве на проспекте Соборности, 4, водители оставили несколько авто на тротуаре, превратив его в “паркинг”, а недавно на Теремках у автомобиля “героя парковки” сняли колеса и оставили на капоте записку с “интересным предложением”.

Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

“Тротуар или паркинг?”, – подписал кадр автор публикации риторическим вопросом.

На снимке видно, что водители поставили на тротуаре четыре машины и пешеходам остается только лавировать между ними.

: ria-m.tv