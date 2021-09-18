На границе с Польшей и Венгрией задержано 14 нелегальных мигрантов, — Госпогранслужба

За сутки пограничники Мукачевского и Львовского отрядов предотвратили незаконное пересечения границы гражданами Афганистана, Бангладеш, Гвинеи, Сенегала, Сирии, Йемена и Марокко.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Четырех нелегальных мигрантов задержали пограничники отдела «Косино» Мукачевского отряда. О появлении неизвестных в приграничном регионе военнослужащих проинформировал местный житель. Впоследствии пограничники задержали четырех иностранцев. Никаких документов задержанные не имели. Трое из них сообщили, что являются гражданами Афганистана, еще один назвался гражданином Бангладеш. Сейчас эта информация проверяется», — говорится в сообщении.

В ГПСУ продолжили: «К тому же, в с. Мужиево Береговского района оперативники совместно нарядом от отдела «Лужники» и сотрудниками патрульной полиции остановили «БМВ», которым украинец перевозил группу из четырех граждан Афганистана для их переправки через государственную границу.

Кроме того, межведомственная группа из оперативников, военнослужащих отдела «Дьяково», сотрудников Национальной и миграционной полиции, при реализации оперативной информации, в н.п. Виноградов, в гостинице, обнаружила двух граждан Сирии, одного гражданина Йемена и еще одного — Марокко. Вместе с ними находился проводник — наш земляк. Иностранцы незаконно находились в Украине и намеревались незаконно попасть в страны ЕС».

«А пограничники отдела «Смильница» Львовского отряда, также в ходе реализации оперативной информации, совместно с полицейскими, остановили автомобиль «Хюндай». Автомобилем управлял гражданин Египта (который имеет вид на жительство в Украине) перевозил двух иностранцев без документов, они назвались гражданами Гвинеи и Сенегала.

В отношении всех задержанных составлены протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». О пособниках — проинформировали Нацполицию о возможных признаки правонарушения по ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Следственные действия продолжаются», — резюмируется в сообщении.