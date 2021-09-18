В Полтаве оправдали участников махинации с землей конного завода на 18 млн гривен

Октябрьский райсуд Полтавы из-за отсутствия состава преступления оправдал пятерых человек, которых обвиняли в махинациях с землей государственного коневодства в Миргородской общине, которые привели к хищению 18 млн гривен на урожаях за 4 года.

Напомним, речь идет о событиях в поселке Дубровка Миргородской общины, где расположен филиал «Дубровского конного завода № 62» ГП «Коневодство Украины». В 2014 году Предприятие подписало соглашение с ООО «Агрогрупп Деметра» о совместной обработке 4821 га земли завода. Фактически это означало передачу в аренду, оплата за которую проводилась урожаем из земли. Это общество — часть агрохолдинга «Деметра», который основал Александр Янукович — сын экс-президента Виктора Януковича.

Кроме того, часть урожая с этого совместного возделывания отгружали на элеватор ООО «Родина-Агро», владельцем которого является ООО «Деметра Агроинвест».

Полиция заподозрила занижения стоимости земли и присвоение выращенного урожая. По версии следователей, суть махинации была в том, чтобы выращивать на землях конного завода зерно на условиях соучастия, но занижать объем урожая и продавать его «на сторону» .

Согласно материалам дела основными участниками схемы были пять человек:

• Александр Жердий — экс-руководитель «Агрогрупп Деметра»;

• Николай Радченко — директор филиала «Дубровский конный завод № 62»;

• Максим Радченко — директор ООО «Родина-Агро», сын Николая Радченко;

• Виталий Огородный — тогдашний управляющий структурным подразделением ООО «Агрогрупп Деметра»,

• Юлия Огородняя — бухгалтер-учетчик ООО «Агрогрупп Деметра».

Жердий был организатором. Он распределил роли и размер участия остальных обвиняемых, определял, сколько надо приобрести семена и пестицидов, какую технику и сколько работников привлечь, а также — выдавал остальным участникам их часть средств и тому подобное.

В 2014 году Николай Радченко от имени конного завода подписал с «Агрогрупп Деметра» договор о совместном обработку 4821 га земли до 2019 года. Руководитель завода указал, что доля взноса его предприятия в общую обработку составляет 15% от нормативной денежной оценки, что составляет 18,6 млн гривен.

При этом, оценку рыночной стоимости земли он не проводил. Следователи обратились к экспертам и, согласно заключению экспертизы, рыночная стоимость составляла: в 2014 — 217-322 млн грн; в 2015 — 608 млн гривен; в 2016 — 475 млн гривен; в 2017 — 543 млн гривен.

По мнению следователей, руководитель конного завода изначально занизил размер прибыли, который филиал должна была получить от совместной обработки. В результате это привело к тому, что за 4 года «Агрогрупа Деметра» получила лишних 824,8 тыс. гривен, которые должны были поступить «Дубровскому конному заводу № 62».

Кроме того, в 2014-2018 гг. Часть собранных на землях коневодства зерновых вывозили в элеваторов и складов «Родина-Агро». Фактические объемы выращенного и собранного урожая скрывали. Для этого участники схемы указывали в отчетах только часть урожая и полученного дохода. «Родина-Агро» указывало привезенное зерно как собственную продукцию. Прибыль распределяли между участниками группы.

В частности, в 2017 партнеры вырастили на землях коневодства кукурузу, сою и подсолнечник. Урожай должны были доставить на элеватор ООО «Виктор и К» в Кировоградской области. Вместо этого часть груза привезли на склады ООО «Родина-Агро» — без соответствующих накладных. В марте 2018 помещения «Родины-Агро» обыскали и нашли там 634 тонны сои, документов на которые не было.

По подсчетам следователей, такие манипуляции привели к тому, что «Дубровский конный завод № 62» получил еще 16,9 млн гривен. То есть в целом ущерб государству в лице ГП «Коневодство Украины» составили не менее 17,7 млн гривен. Дело о таких махинаций открыли в сентябре 2016 года.

На суде фигуранты отрицали причастность к инкриминируемым им преступлениям.

За два года разбирательств судьи пришли к выводу, что в действиях 5-х обвиняемых отсутствует состав преступления.

Во-первых, в претензиях относительно занижения прибыли конного завода прокуратура отмечает, что конный завод не получил разрешения на совместный обработку земли с частниками от Минагрополитики, в подчинение которого находится ГП «Коневодство Украины». Но на самом деле такие разрешения были.

Во-вторых, прокурор ссылается на постановление Кабмина о распределении прибыли между партнерами, которое вступило в силу в апреле 2014 То есть после подписания договора. При этом, адвокаты обвиняемых отмечали, что конный завод не имел возможности изменять условия договора из-за того, что это опять надо было согласовывать в министерстве.

В-третьих, обе экономические экспертизы, которые должны были доказать разницу между имеющимся и отраженным в документах зерном, были проведены с нарушениями. Поэтому суд не учел их как надлежащие доказательства.

В-четвертых, ни один из 15 свидетелей, допрошенных в суде, не смог подтвердить, что кто-то из пяти обвиняемых проводил махинации с отгрузкой зерна, подделкой документов и тому подобное.

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