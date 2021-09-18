Почему тарифы высокие. «Нафтогаз» решил дважды заплатить за техобслуживание одних и тех же иномарок по завышенной цене

Госкомпании не жалеют на себя денег, только после выставляют потребителям повышенные тарифы. АО «НАК «Нафтогаз Украины» потратит 500 тыс. грн на техобслуживание 6 автомобилей своего филиала «Нафтогазобслуговування».

Соответствующая информация опубликована на ProZorro.

По условиям закупки, исполнитель должен будет предоставить услуги по ремонту и техническому обслуживанию 6 автомобилей «Нафтогазобслуговування» согласно перечню:

Toyota Avalon Hybrid 2014 года (4T1BD1EB8FU037601) — 1 шт.;

Skoda Super B 2017 года (TMBCJ8NP2JB300143) — 1 шт.;

Lexus LX 470 2005 года (JTJHT00W754001142) — 1 шт.;

Skoda Octavia A5 2008 года (TMBCD41Z28B157857, TMBCD41ZX8B157833, TMBCD41Z58B157836) — 3 шт.

Этот сервис оценили в 500 тыс. грн, то есть 83 тыс. грн за одно авто.

Аукцион по данной закупке намечен на 30 сентября.

Однако она не единственная в своем роде. В конце мая 2021 года руководство «Нафтогаза» подписало аналогичный договор (на услуги по ремонту и техническому обслуживанию) — но только на 47 автомобилей. Причем намного дешевле — на 238 тыс. грн, то есть в среднем 5 тыс. грн на машину.

Разница просто колоссальная — 83 тыс. грн и 5 тыс. грн за иномарку.

Но не это самое главное. Интересно, что нафтогазовцы ремонтируют одни и те же авто за разные деньги. Dubinsky.ua сличил перечни автомобилей в двух договорах, и нашел в списке из 47 иномарок с обслуживанием за 238 тыс. грн ту же 6-ку авто, под которую закупается обслуживание на новом тендере за 500 тыс. грн.

Причем, майский договор по обслуживанию машин за 238 тыс. грн действует до мая 2022 года. То есть им можно продолжать пользоваться.

Даже если возникла необходимость в дополнительных работах, они вполне могут быть проведены имеющейся СТО. Тем более, что исполнитель работ, а им стало ООО «Автоцентр Прага Авто на Кольцевой», имеет действующий дилерский/дистрибьюторский договоры с производителем автомобилей марки Skoda. А это было ключевым условием при проведении тендера на подбор СТО.

Необходимость заключения дополнительного договора на огромную сумму больше напоминает растрату. Потому закупка требует тщательной проверки не только со стороны контролирующих, но и правоохранительных органов.

Тем более, что подобных закупок у «Нафтогаза» предостаточно. За 2020 год госкомпания подписала договоров на обслуживание автопарка на сумму более 3 млн грн.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.ua